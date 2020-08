L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul Trapani. La palla è passata in mano al sindaco Tranchida, che ha ricevuto una lettera da Alivision, con la quale l’attuale proprietà chiede al primo cittadino di farsi da garante per individuare l’acquirente giusto per il club.

In sede si lavora per l’iscrizione del Trapani in Serie C. La nuova o vecchia società dovrà ricostruire la squadra, trovare un allenatore e un direttore sportivo.