L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Maurizio Ciaramitaro

«Boscaglia? Sono contento per lui, è normale, anche perché abbiamo un bel rapporto. L’ho avuto come allenatore, lo conosco e so bene come lavora. Penso che sia l’allenatore adatto per il Palermo, anche perché conosce abbastanza bene il girone dove giocheranno i rosa.

È un tecnico che si è evoluto nel corso della propria carriera. Prima magari giocava sempre con lo stesso modulo, adesso invece ho notato che negli ultimi anni ha cambiato spesso, utilizzando diversi schieramenti. È normale, comunque, se vuoi allenare a questi livelli. Dipende anche dai giocatori che trovi, lui verrà con l’intenzione di imprimere la sua impronta, ma farà anche la valutazione in base all’organico che avrà a disposizione. Sì, gli piace tanto far giocare la propria squadra, imporre il proprio gioco e attaccare con molti giocatori.

Conosce il fatto suo ed è veramente un allenatore molto preparato. È uno che lavora bene, gli va dato il tempo, ma alla fine farà giocare la squadra come pensa lui. Con i giovani ci sa fare, onestamente. Ci sa lavorare e, per certi versi, è uno che sa anche perdere del tempo con loro. Se uno è bravo, inoltre, non ha affatto paura di gettarlo nella mischia e metterlo in campo, al di là dell’età».



«Lo aspetto volentieri, probabilmente il Palermo tornerà ad allenarsi a Carini. Noi ci siamo messi a disposizione e sarò ben felice di poterlo riabbracciare al campo.

A lui mi legano i ricordi del primo anno vissuto insieme a Trapani, ci siamo tolti tante soddisfazioni con una squadra che aveva diciotto esordienti in Serie B. Ci siamo salvati tranquillamente, imponendo la sua filosofia di gioco».