L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro:

«Noi come serie C abbiamo varato tutte le ipotesi possibili se dovesse verificarsi una situazione più grave. Malgrado le difficoltà, vogliamo andare avanti. Negli ultimi giorni di novembre il Paese avrà maggiori dati

sulla situazione epidemiologica a seguito delle misure restrittive adottate

in molte regioni italiane. Speriamo che ci sia una inversione di tendenza».







«I nostri club stanno soffrendo pesantemente la situazione e non ci si rende conto che siamo ad un punto critico, non sono da escludere rischi di collasso. Noi siamo il calcio che sta nella faglia tra professionismo e dilettanti, assicuriamo la tenuta del reticolo sociale del Paese».



«Lo dico in punta di piedi, il calcio di serie A, e anche questo sta soffrendo, è una cosa totalmente diversa da noi della Serie C. Le misure del governo troppo spesso dividono tra società dilettantistiche e società professionistiche, da ciò ne derivano le misure di ristoro. Purtroppo non è così, noi siamo il territorio, il sociale, i giovani. Misure fiscali, ristori delle spese sanitarie, liquidità garantita centralmente sono misure che sono urgenti ed indispensabili. Il decreto attuativo per il credito di imposta occorre vararlo. E bisogna farlo entro dicembre».