L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul momento del Catania.

Un punto in 4 partite: se non è crisi poco ci manca «Adesso torniamo

in casa contro la Vibonese. Abbiamo la possibilità di disputare al «Massimino» 4 gare su 5 e dobbiamo ottenere subito i tre punti perché ormai la vittoria ci manca da troppo tempo», sottolinea Raffaele.





I rossazzurri questa volta potranno valorizzare le loro qualità tecniche: si giocherà al «Massimino», dopo quasi due mesi di assenza, su un

prato in perfette condizioni.