L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’emergenza Coronavirus in Francia, dove si registra una media di 10-20.000 casi al giorno.

Ieri, il presidente Macron ha annunciato il coprifuoco dalle 21 alle 6 in dieci città: Parigi, Grenoble, Lille, Lione, Montpellier, Saint-Etienne, Aix-en-Provence, Marsiglia, Rouen e Tolosa.





La misura entrerà in vigore sabato e durerà per almeno quattro

settimane. «Non abbiamo perso il controllo ma in Francia, la situazione è molto preoccupante» ha detto Macron.