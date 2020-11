L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sui provvedimenti di Orlando relativamente alla folla di persone che si riversa nel centro storico e in spiaggia nel week-end.

Il Sindaco ha firmato un’ordinanza che fissa un divieto di stazionamento il sabato e la domenica in tutta la costiera palermitana. Lo stesso provvedimento vale per il centro storico e le zone di via Libertà e del Politeama, dalle 16 sino alle 22.





I divieti dureranno tutta la giornata il sabato e la domenica.