L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul calciomercato del Palermo. La priorità della dirigenza rosanero è trovare un sostituto di Santana e il nome che sta prendendo quota è quello di Floriano, esterno offensivo del Bari, che non sta trovando molto spazio in biancorosso. Sull’attaccante ci sono altre squadre di Lega Pro, oltre a Foggia e Cerignola in serie D. Il giocatore è stato proposto al Palermo, facendo “breccia” nella dirigenza rosanero. Sagramola e Castagnini stanno facendo le valutazioni del caso.