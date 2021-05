L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Roberto Floriano, attaccante del Palermo:

«Sarà una partita da affrontare come l’andata. Sappiamo che sarà sicuramente una partita tosta perché l’Avellino ha dimostrato di essere una squadra fortissima. Lo sapevamo tutti, se sono arrivati terzi un motivo ci sarà. Sarà difficile, però partiamo alla pari. Abbiamo due risultati su tre – prosegue Floriano – ma non siamo una squadra che gioca per pareggiare. Sappiamo di aver perso lì in campionato, ma più che rivalsa nei loro confronti, è verso tutti. Perché abbiamo fatto un campionato non proprio alla nostra altezza. Dobbiamo recuperare tante energie loro saranno più arrabbiati perché hanno perso».





«Sappiamo che ci sono altri 90 minuti e perdere la testa va a nostro svantaggio. Dobbiamo essere lucidi in qualsiasi momento. Siamo cresciuti tutti, sotto tutti i punti di vista. Al mio posto stava giocando Santana, sappiamo che giocatore sia per importanza. So di essere importante perché me lo hanno fatto capire l’allenatore e i compagni, ma qui lo siamo tutti».