L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla del momento brutto del Palermo.

Una mattinata a rapporto. Il dopo Francavilla non è stato dei più sereni per il Palermo e per Boscaglia, avvistato in sede a nemmeno ventiquattr’ore dalla debacle casalinga con cui ha chiuso il girone d’andata – scrive il quotidiano -. Faccia a faccia importante con l’ad Sagramola e il ds Castagnini sulla parte tecnico-tattica, sul perché la squadra siacrollata nel secondo tempo e sul rendimento nelle ultime partite.