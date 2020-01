L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla sfida tra Palermo e Marsala, speciale e strana per Ficarrotta, che prima di approdare ai rosanero giocava proprio per i marsalesi, ma di fatto ha indossato la loro divisa per una sola partita di campionato, quella d’esordio contro il Palermo. Una folgorazione per i dirigenti di viale del Fante, colpiti dalla prestazione dell’attaccante palermitano.Era stato il colpo di mercato estivo degli azzurri, dopo due anni trascorsi alla Sancataldese, conclusi con la retrocessione. Il calendario gli ha concesso alla prima giornata l’opportunità di mettersi in mostra contro il Palermo e l’ha sfruttata nel migliore dei modi. Una spina nel fianco della difesa rosanero, che sulla fascia sinistra non è mai riuscita a trovare una soluzione nell’uno contro uno. Tutto questo proprio mentre la società cercava un giocatore d’attacco con quelle caratteristiche, per poter dar fiato a Santana e puntare sul tridente, inizialmente accantonato in favore del 4-3-1-2. Cinque giorni dopo l’1-0 del «Lombardo Angotta», il club di viale del Fante ha annunciato l’acquisto di Ficarrotta. Una partita che potrebbe avergli cambiato la carriera.