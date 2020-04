L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Rinaldo Sagramola, AD del Palermo, in risposta al ministro Spadafora: «Nessuno ufficialmente ha lasciato intendere di volersi fermare. Gli sport individuali possono riaprire dal 4 maggio ma gli atleti degli sport di squadra non possono allenarsi individualmente nei propri centri sportivi. Io vorrei capire quale differenza ci sia tra queste due tipologie di sportivi. Se una società calcio facesse allenare un calciatore alla volta, perché ha i preparatori atletici e le strutture a disposizione, perché non può farlo? È ingiustificato. Capisco aspettare per la ripresa in gruppi, ma perché non individualmente, una volta che ciò viene consentito agli atleti degli spot individuali? È sorprendente. Ci sono squadre con centri sportivi che dispongono di otto campi di calcio e non possono utilizzarli, però i calciatori possono correre al parco, creando magari disturbo qualora venissero riconosciuti».