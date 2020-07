L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” dedica spazio anche alla Sicula Leonzio. Il presidente Giuseppe Leonardi ha messo in vendita la società, ma ancora non sono arrivate offerte concrete. Il tutto dovrà essere fatto entro il 5 agosto, data ultima per l’iscrizione al campionato di Lega Pro. Il titolo sportivo della Sicula Leonzio potrebbe spostarsi a Catania, come

restare a Lentini, oppure, secondo indiscrezioni andare a Siracusa.