L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla preparazione del Palermo in vista della sfida contro il Troina. Sforzini torna in azione e lo fa per tutta la partitella, dando segnali di ripresa ad un mese e mezzo dall’infortunio. Seppur guarito, l’attaccante non è al top della condizione e nel derby contro il Troina farà parte della panchina. Ieri si sono allenati a parte Mendola e Ferrante. Pergolizzi ha proposto nuovamente il 4-3-3, schierando un reparto difensivo con il solo under Vaccaro e proponendo una prova di convivenza tra Mauri e Martin. In avanti, due tridenti inediti: Felici, Sforzini e Lucera da un lato, Ficarrotta, Ricciardo e Rizzo Pinna dall’altro.