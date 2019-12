L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla difesa del Palermo. C’è un paradosso da sfatare, il Palermo ha il miglior reparto difensivo ma il “Barbera” è tutt’altro che un fortino. In casa, la retroguardia rosanero è la quinta peggiore del torneo: nove reti subite in otto gare. Col Troina, Lancini e Vaccaro riprenderanno le rispettive posizioni: San Tommaso, Palmese, Corigliano e Marsala: queste sono le uniche squadre capaci di concedere in casa più reti del Palermo, il cui ruolino di marcia casalingo non è minimamente paragonabile a quello in trasferta. Il cammino esterno dei rosa è di gran lunga il migliore del Girone I, con 22 punti in otto partite (Savoia e Fc Messina, seconde, sono a 7 punti), mentre tra le mura amiche la situazione è del tutto diversa. I punti raccolti al «Barbera» sono finora 18 e la classifica casalinga vede il Palermo quinto, alle spalle di Savoia, Giugliano, Cittanovese e Acr Messina. Il derby col Troina, però, potrebbe rilanciare i rosa in vetta anche in questa classifica: la distanza dal Savoia è di soli due punti.