L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’obiettivo doppia cifra nel girone d’andata per Ricciardo. Un traguardo che potrà raggiungere nella sfida interna contro il Troina e che in tuta la storia del Palermo solamente cinque bomber sono stati in grado di replicare. Lo scorso anno, quando difendeva i colori del Cesena, Ricciardo chiuse il torneo da capocannoniere e portò a suon di reti i romagnoli tra i professionisti, grazie anche alle sue prestazioni nel girone d’andata. Metà delle 20 marcature realizzate nel corso dell’intero campionato arrivarono infatti nella prima metà di stagione, con un totale di 10 reti messe a segno in 14 presenze. Se domenica dovesse trovare il gol contro il Troina, Ricciardo avrebbe un ruolino di marcia quasi identico col Palermo: una rete lo porterebbe in doppia cifra dopo 15 presenze in rosanero. Nella stagione 1931/32, Carlo Radice fu capocannoniere della Serie B con 28 gol e trascinò i rosa in massima serie. Il girone d’andata di quello che fino a neanche dieci anni fa era il miglior marcatore di sempre in tutte le competizioni per il Palermo fu a dir poco spaventoso: 17 reti in altrettante giornate di campionato. Il compagno di reparto Banchero si presentò ai nastri di partenza del girone di ritorno con un bottino di 10 gol. Nel dopoguerra, invece, solamente in tre riuscirono a valicare la soglia della doppia cifra nella prima metà di stagione. Il primo fu Vernazza, nella stagione 1958/59, che lo vide capocannoniere della Serie B e uomo simbolo del Palermo che ritrovò la A. L’argentino realizzò 12 reti nel girone d’andata, arrotondando il proprio score a 19 marcature al termine della stagione, più di chiunque altro in tutto il torneo. Si fermò a 11 gol un altro capocannoniere della B, Gianni De Rosa, ma il suo campionato nel 1981/82 iniziò solamente alla nona giornata, arrivando dunque a metà stagione con una media di un gol a partita. Più recente, invece, l’exploit di Toni, capocannoniere della B 2003/04 con 30 gol, 11 delle quali nel girone d’andata (in 23 presenze). Il centravanti campione del mondo nel 2006 è l’ultimo giocatore del Palermo ad aver raggiunto la doppia cifra in metà campionato. Ricciardo, a cui manca solo un gol, proverà ad aggiornare l’elenco.