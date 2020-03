L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della situazione Coronavirus in Sicilia. Sono un centinaio i militari dell’esercito da ieri in servizio tra Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta – scrive il quotidiano -. Da oggi sono in campo nei quartieri periferici di Catania e nei prossimi giorni saranno dislocati anche nelle altre città della Sicilia Orientale. I militari sono quelli impiegati per l’operazione «Strade sicure». A Palermo presidiano il porto e la stazione ferroviaria. L’intervento è stato disposto dal ministro dell’Interno Luciana Lamorgese su richiesta del presidente della Regione Nello Musumeci. Con il prefetto e il questore di Palermo i vertici dell’Esercito hanno tracciato ieri una mappa delle aree di intervento. L’esercito è in campo in diverse regioni d’Italia e in altre grandi città, da Milano a Palermo. A Catania, intanto, mezzi aerei e navali della finanza sono in campo per monitorare dall’alto e via mare gli spostamenti dei cittadini e segnalare gli assembramenti. Il prefetto Claudio Sammartino ha presieduto una riunione a cui hanno partecipato i sindacati, Asp, Inps e Ispettorato del Lavoro ei direttoridiPfeizere StMicroelectronics. Insieme hanno ribadito «la necessitàdi sinergiaperla sicurezzae lasalute deilavoratorie lacontinuità delle produzioni». Ad Acireale è polemica per una foto pubblicata su Facebook dal sindaco Stefano Alì che ha celebrato un matrimonio civile. «Non ho violato alcun divieto– ha sottolineato il primo cittadino – c’erano gli sposi, i loro testimoni e la dipendente dei servizi demografici. E nessun invitato. Volevo passasse un messaggio di speranza, in una fase così drammatica in cui una coppia convivente da 13 anni ha desiderato per ragioni personali pronunciare il sì». L’Asp ha siglato con la Croce Rossa un accordo perla consegna di farmaci a domicilio agli anziani e ai pazienti con più di 65 anni che vivono da soli. In 19 sono stati denunciati dai carabinieri: a Caltagirone un pensionato di Francofonte che, al controllo, si è giustificato dicendo che nella città delle ceramiche «la qualità della ricotta era migliore a quella del suo paese». Denunciato anche un nucleo familiare- marito, moglie e figlio di due anni – che si stava recando a pranzo da amici e una coppia di fidanzati che si era allontanata da casa per passeggiare il cane. I finanzieri hanno denunciato cinque minorenni trovati insieme a Paternò: uno è stato denunciato due volte nella stessa giornata. Sono più di 1.400 gli insegnamenti attivati online , oltre 25 mila studenti collegati da casa per la didattica a distanza dell’Università. Sette studenti di Ingegneria informatica si sono laureati via telematica. Impazza sul web un brano cantato e suonato alla chitarra dal vescovo di Noto. È «L’isola che non c’è» di Edoardo Bennato nella versione inedita di monsignor Antonio Staglianò per convincere le persone a rimanere a casa. Questo l’incipit della canzone: «Strade deserte a destra sono un becchino, restate a casa tutti, sperati in un vaccino, c’è chi lo pretende dalla scienza e chi da Dio, fate presto sennò muoio anch’io». A Vittoria, un giovane di 19 anni è uscito di casa per andare a trovare la fidanzata, la sua auto è andata in fiamme per un corto circuito al vano motore ed è stato denunciato. A Modica, in uno studio medico di un chinesiologo i carabinieri hanno trovato due persone che svolgevano attività fisica senza prescrizione medica. Titolare e pazienti sono stati denunciati. A Caltanissetta madre e figlio avevano acceso due candele sul balcone di casa durante una preghiera per esorcizzare la pandemia, ma si è scatenato un incendio. Sono intervenuti i vigili del fuoco.