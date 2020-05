L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul contagio zero in Sicilia. Finalmente un giorno senza nessun caso positivo dall’esplosione della pandemia. Il totale dei malati scende a 1512, di cui 1408 in isolamento domiciliare e 104 ancora ricoverati in ospedale. Razza afferma: «E’ sicuramente un dato incoraggiante, perché vuol dire che le misure di contenimento stanno impedendo la formazione di nuovi focolai, ma evitiamo di gioire: da lunedì prossimo, quando cominceranno a ripartire le prestazioni ordinarie nelle strutture ospedaliere e aumenteranno in modo considerevole i tamponi effettuati, potremmo avere qualche caso in più». A Ferragosto si potrebbe arrivare all’azzeramento totale del quadro epidemiologico.