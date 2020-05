L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma su un amarcord datato 24 maggio 2015. Nella sfida interna contro la Fiorentina, Palermo salutava Dybala, ormai promesso sposo della Juventus. Nei 90′ minuti del “Barbera”, i tifosi rosa pensarono solo a godersi le ultime gesta del loro campione, che fece il giro di campo finale. La sua parabola si incrociò con quella di Ilicic, alla prima da ex al “Barbera: 23 minuti di fischi per lo sloveno, trasformati in applausi dopo un gol dei suoi. Il fantasista non esultò e il disappunto del pubblico si convertì in un’ovazione.