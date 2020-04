L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma su un amarcord rosanero datato 10 aprile 2008. Il Palermo vinse il derby contro il Catania grazie ad una punizione magistrale di Fabrizio Miccoli. Dopo 84 minuti senza grandi occasioni per andare a segno, ci pensò l’ex capitano a sbloccare il risultato. Destro angolato a scavalcare la barriera, con Polito che nemmeno accennò al tuffo per evitare il peggio. Ancora oggi, a distanza di oltre un decennio, rimane iconica l’esultanza del numero 10 rosanero: maglia lanciata per aria e «fucilata» mimata con entrambe le mani, per festeggiare un gol decisivo. In basso, il video che riprende il momento: