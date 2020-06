L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle quote di Di Piazza. Oggi, il CDA si riunirà nuovamente, ma non ci sarà da aspettarsi un riavvicinamento tra le parti. Se da un lato Mirri ha portato avanti un confronto formale per rilevare l’intero pacchetto azionario, dall’altro lato Di Piazza attende offerte concrete, sia da parte del presidente che da potenziali investitori che negli ultimi giorni hanno bussato alla sua porta. Uno di questi partecipa già nel capitale di un altro club in Europa, ma non vorrebbe limitarsi alla quota minoritaria.