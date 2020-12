L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’esodo verso il Sud Italia.

La carica dei sessantamila: tante sono le persone che potrebbero tornare in Sicilia durante il periodo natalizio. Le ipotesi paventate dalla Regione sono due: tamponi per tutti all’arrivo o quarantena. Entrambi difficilmente praticabili per una serie di motivi.





Pronti controlli negli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie. Lo Stretto sarà un luogo nevralgico per gli spostamenti in macchina.