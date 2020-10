L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’emergenza Coronavirus in Sicilia. Mezzojuso e Sambuca di Sicilia sono le due nuove zone rosse. La prima fino al 24 ottobre, la seconda fino al 7 novembre.

Non sono escluse nuove misure per altri comuni da adottare giorno per giorno «Entriamo in una fase dell’epidemia che deve ancora di più caratterizzarsi per la rapidità delle decisioni», ha spiegato l’assessore alla Salute Ruggero Razza, «ai cittadini, mai come in queste

ore – prosegue – chiediamo di contribuire con la propria adesione ai Protocolli di prevenzione del contagio.



Per cercare di contrastare il diffondersi del virus all’interno delle aree

metropolitane di Palermo, Catania e Messina, si punta alla creazione di

una «cintura di protezione». Una ordinanza di Musumeci ha

autorizzato le tre Aziende sanitarie provinciali, competenti per territorio, a implementare il numero delle Unità speciali di continuità assistenziale (Usca).