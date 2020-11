L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul periodo del Natale alle prese con l’emergenza Coronavirus.

Ministri ed esperti ripetono il mantra del «Natale responsabile e rigoroso». Lo shopping per gli acquisti sarà contingentato. Per il cenone in casa ci saranno raccomandazioni: plausibile che non si possa essere più di sei a tavola, quindi solo conviventi e parenti stretti.





Il coprifuoco, fissato alle 22 in tutta Italia, potrebbe essere spostato alle 23 o a mezzanotte la sera del 24 dicembre e magari un po’ più in avanti a Capodanno.