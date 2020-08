L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’emergenza Coronavirus in Sicilia.

A Palermo un bambino di dieci anni è risultato positivo al Coronavirus, così come una donna, ricoverata in terapia intensiva all’ospedale Cervello. Si tratta del quarto caso di un soggetto in così giovane età. Sia il bambino che i familiari sono asintomatici ma dovranno rispettare l’isolamento domiciliare obbligatorio almeno per 14 giorni.