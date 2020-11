L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Andrea Carfi, siciliano che guida il team della ricerca su vaccini e malattie infettive di Moderna.



«Il vaccino di Moderna è già pronto. Abbiamo già prodotto 10 milioni

di dosi e altre 10 milioni saranno pronte per la fine dell’anno. Abbiamo

pianificato di produrre fino a un miliardo di dosi nel 2021. La produzione

del vaccino è stata avviata prima di avere dati di efficacia dallo studio della Fase 3. Gli ingenti investimenti del governo americano ci hanno permesso di produrre a “rischio“, cioè prima di avere dati di efficacia. Gli studi clinici sono stati condotti in assoluta sicurezza e i dati parziali della Fase 3

della sperimentazione – che include 30.000 volontari – hanno dimostrato che il vaccino è sicuro, altamente efficace. Auspichiamo che per dicembre arrivi l’autorizzazione della FDA per iniziarne la distribuzione».



«In questo momento diversi soggetti stanno lavorando per produrre

vaccini efficaci usando tecnologie diverse. Più ce ne saranno e prima si riuscirà a vaccinare le persone in tutto il mondo e a uscire dalla pandemia. In questo momento ci sono diversi candidati in fase 3 ma i vaccini Pfizer e

Moderna, entrambi basati sulla tecnologia mRNA, sono i più avanzati».