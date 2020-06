L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul divieto di balneazione a Capaci, a partire dal tratto che si estende ad Est dalla foce del torrente Ciachea, Nella stessa lista sono compresi 5,5 chilometri di costa del vicino comune di Carini su un totale di 9,5 chilometri. Anche in questo caso l’interdizione parte dal torrente Ciachea fino ad arrivare alla via Cristoforo Colombo. Per i villeggianti e i residenti carinesi non è certo una novità: da anni quel mare è inquinato. Tutta colpa degli scarichi fognari e del fiumiciattolo, fonte d’inquinamento.