L’odierna edizione de “Il Giornale di Sicilia”, si sofferma anche sui possibili nuovi arrivi in maglia rosanero in vista della prossima stagione. Secondo il quotidiano, per l’attacco il Palermo avrebbe puntato il mirino su Corazza, centravanti della Reggina che pare sia balzato al primo posto nella lista di Castagnini e Sagramola: “La Reggina è disposta a cederlo e il Palermo – scrive il quotidiano – dopo un incontro tra il ds Castagnini e l’omologo Taibi nelle scorse settimane, ha valutato con attenzione la possibilità di portare l’attaccante in Sicilia”. Sul giocatore c’è comunque anche l’interesse del Modena. Altri obiettivi del club di viale del Fante sarebbero Brighenti del Monza, Caturano della Virtus Entella, Di Piazza del Catanzaro, Biasci del Carpi e Gliozzi (ex Monza, di proprietà del Sassuolo). Attaccante proposto ai rosanero è poi il marocchino Rachid Arma, 35enne in uscita dal Vicenza.