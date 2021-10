L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul calcio giovanile.

Cinquina contro il Carini e primo posto a punteggio pieno dopo due

giornate per gli under 15 della Lo Piccolo di Terrasini. Uno dei risultati a sorpresa della giornata che vede la squadra terrasinese sgomitare in vetta alla classifica del Girone A con il Calcio Sicilia.

Di seguito risultati e classifica aggiornata di tutti i gironi: