L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Roberto Boscaglia, allenatore del Palermo.

«Stiamo ritrovando un po’ tutti e possiamo lavorare in un certo modo, ma non si tratta di rivedere il modulo. Rispetto alle prime cinque-sei partite, i progressi sono eccellenti. Se poi ci facciamo influenzare da un gol preso al 94’ per una ripartenza, in cui comunque eravamo messi bene perché eravamo in due contro uno, allora abbiamo sbagliato strada. Io lavoro sulla

prestazione, poi se i risultati sono favorevoli, danno fiducia e autostima. Con la Turris abbiamo giocato ancora meglio rispetto alla partita

col Potenza. Dobbiamo solo continuare su questa strada, cercando di

recuperare chi non è ancora al 100%. Con tutte le problematiche

avute, è normale che la potenzialità della rosa bisogna farla uscire fuori.

Se per un gol preso al 94’ si parla del modulo, allora si parla di pallone e

non di calcio. Noi facciamo calcio».



«Non abbiamo recuperato Santana, Peretti e Marong, gli altri sono con

noi anche se qualcuno non è ancora al top, ma può cominciare a vivere il

gruppo e il prepartita, pure stando in panchina. Abbiamo dei giocatori

che stanno rientrando, anche bene, pur non essendo al 100% come Corrado e Palazzi. Hanno bisogno di qualche giorno, pur essendosi allenati con noi. Agli altri manca la partita, anche se facciamo allenamenti mirati al recupero, ma hanno bisogno di giocare. Chi lo ha fatto è allenatissimo, chi rientra dal Covid-19 o da qualche infortunio ha dei problemi. I vari Luperini, Somma, Lancini, Silipo e Valente hanno bisogno di minuti sulle gambe, il vero allenamento di oggi è la partita».