L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Roberto Boscaglia, allenatore del Palermo:



«Non possiamo sottovalutare nessuno, ne abbiamo viste di tutti i colori e la Paganese fa questa categoria da una vita. Sarà una partita difficile, contro una squadra che fuori casa ha fatto bene. Dall’altro lato, noi abbiamo una voglia pazzesca di vincere la prima partita al Barbera e stiamo bene, c’è fiducia. È con noi – ammette Boscaglia – sta bene. Ha avuto solo una contrattura. Abbiamo aggregato Luperini, naturalmente Crivello torna dalla squalifica. In più Silipo che già ha ricominciato ad allenarsi con noi».





«È naturale che facendo tre partite in pochi giorni, quasi sempre con gli stessi giocatori, chi è rientrato può darci una grossa mano pur non essendo molto allenato. Dobbiamo dare fondo a tutte le nostre energie, sapendo di affrontare una partita importante, che dobbiamo e vogliamo vincere. La stanchezza viene dopo, voglio una squadra che lotti su ogni pallone. Martin? È stanco, ha avuto anche lui il virus. Un giocatore però non cambia la squadra, forse Maradona o Messi sì».