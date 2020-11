L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla sfida fra Palermo e Paganese.

Inizia oggi un ciclo tutto interno che può azzerare i danni della pessima partenza e insediare la squadra rosa nella zona alta della classifica. Cinque gara in 17 giorni che possono segnare l’intero campionato del Palermo.





Non ci sarà Valente e al suo posto potrebbe giocare Silipo. Ma Kanoute non s’è mai fermato e potrebbe rifiatare. La possibilità che giochi Luperini da trequartista non è da scartare. Martin ha meno chance di giocare inizialmente. In difesa Peretti e Accardi si contenderanno una maglia, poi Marconi, a sinistra il palermitano Crivello.