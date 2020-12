L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Roberto Boscaglia, allenatore del Palermo:

«Vorrei agganciare tutti, il Palermo è fatto per stare ai piani alti e dobbiamo essere bravi a lavorare partita dopo partita. Abbiamo degli obiettivi e non

possiamo nasconderlo, la classifica di quattro settimane fa non era la

nostra classifica e lo abbiamo detto anche quando c’erano problemi di

infortuni e Covid-19. Gli obiettivi sono quelli di giocarcela con le prime, ma dobbiamo essere bravi e non abbiamo più bonus da giocarci. Dobbiamo pensare partita dopo partita. Non è una frase fatta, ma per il nostro inizio di campionato noi abbiamo azzerato i bonus. Altri possono permettersi uno scivolone, noi no».



«Non cerco una rotazione, cerco di mettere in campo una squadra che

mi dà più garanzie di corsa. Ci possono essere giocatori che hanno bisogno di rifiatare e altri che possono giocare 3-4 partite di fila. Dobbiamo essere bravi a non fare turnover forzato, ma a cambiare il giusto lì dove

è necessario».





«Lo dicono le prestazioni – conclude Boscaglia -le difficoltà ci hanno compattato forse anche prima del dovuto. Non è finita perché c’è

una partita importante e poi c’è quella di Foggia. Non dobbiamo

esaltarci più di tanto, dobbiamo solo continuare così perché altrimenti

buttiamo al vento quanto di buono fatto nell’ultimo periodo. Lavoriamo sulle prestazioni, i risultati non ci devono influenzare».