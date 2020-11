L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla situazione delle scuole.

La ministra Azzolina spinge per la riapertura. La politica è in linea di massima concorde, supportata dal parere del Cts, nel ritenere che la riapertura delle scuole ha carattere prioritario.





Ma le difficoltà pratiche non mancano, visto che si susseguono le decisioni dei sindaci costretti a chiudere asili e primarie a causa del contagio da Covid. Ma il ministro Azzolina non demorde: «L’unica cosa per me scontata sostiene – è che siano tutti d’accordo, e che tutti collaborino, per riportare

quanto prima in classe studentesse e studenti che al momento stanno facendo didattica digitale a distanza. Io sto lavorando per questo».