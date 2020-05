L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla situazione del Marsala. «Non stiamo tralasciando nessuno aspetto- sottolinea Li Causi e ribadiamo che le porte della società sono aperte. Intendiamo, in questo momento di emergenza societaria, andare ad un urgente assemblea dei soci e recuperare in primo luogo anche quei vecchi collaboratori, in primis Nicola Sciacca – ex stella del Foggia di Zeman – che, per motivi di varia natura, si sono messi da parte, ma hanno sempre a cuore le sorti della società». Mai come adesso, insomma, il futuro societario si presenta incerto ed il Marsala ha bisogno della città e della collaborazione di tifosi e sportivi.