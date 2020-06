Gds: "Amarcord Palermo, il 3 giugno di 36 anni fa il pareggio allo «Zini» gelò la squadra di Landoni. Niente impresa a Cremona e fu Serie C"

L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma su un amarcord rosanero datato 3 giugno 1984. Lo spettro retrocessione in Serie C1 si materializzò, sebbene la condanna aritmetica arrivò soltanto sette giorni dopo. La partita da dentro o fuori contro la Cremonese si concluse con un 3-3 vissuto come una sconfitta. A quel punto era evidente la necessità di un miracolo all’ultima giornata contro il Monza, che non arrivò. Allo “Zini”, dopo l’intervallo, Barone fu costretto ad uscire a causa di un malore. Su quell’episodio si racconteranno parecchie versioni.