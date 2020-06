L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla riapertura delle frontiere regionali e nazionali. Restano ancora regole a livello locale, come la necessità di tracciare i turisti. Da oggi si può andare e venire liberamente nelle seconde case anche fuori regione e si può incontrare chiunque. L’Italia ha aperto le fronte anche in uscita, verso l’Europa, ma poi non tutti i Paesi permettono di rientrare. Via libera per Portogallo, Olanda, Turchia, Albania, Croazia (con prenotazione), Francia (con autocertificazione). In Spagna e Gran Bretagna resta la quarantena per chi arriva. Il non rispetto della distanza di sicurezza può essere ancora sanzionato, così come resta in vigore il divieto di assembramenti. In auto, resta il limite di una persona davanti e una dietro, se non conviventi. Vietati i buffet, ok ai battesimi.