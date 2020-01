Dopo il deludente pareggio con il San Tommaso, oggi il Palermo proverà a riscattarsi approfittando di alcune necessità perché le assenze di Doda e Vaccaro impongono una specie di rivoluzione. Stando a quanto si legge sull’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia”, tra le novità ci potrebbe essere anche il debutto interno di Floriano, che scalpita per diventare un protagonista in maglia rosanero. Chi invece spera di tornare nei cuori dei tifosi è Ricciardo, a segno a ripetizione ad inizio stagione ma da un paio di mesi sta trovando alcune difficoltà a trovare la via del gol con regolarità. E senza i gol di Ricciardo la corsa verso la Serie C sarà ancora più difficile. Il messinese sente sul suo collo il fiato di Sforzini che sta recuperando e che legittimamente spera di conquistare una maglia titolare. Palermo sotto esame, Pergolizzi sotto esame benché il club non abbia nessuna voglia di cambiare la guida tecnica. In tutto questo va detto che il Roccella sta vivendo un buon momento, ha vinto le due ultime gare contro Biancavilla e Corigliano tirandosi fuori dalle secche. Per i rosanero sarebbe un errore sottovalutare questo avversario.