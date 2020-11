L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Alberto Almici, terzino del Palermo:

«Dobbiamo abituarci a squadre che vengono qui e, nella loro idea di gioco, pensano prima a non prendere gol. Se avessimo segnato – prosegue il terzino – sarebbe andata sulla falsariga di quella col Potenza. C’è da pensarci su una notte, ma dobbiamo anche ripartire».





«Cattiveria e cinismo sono due cose diverse. La cattiveria non credo sia mancata, come nelle ultime partite. Dobbiamo sfruttare meglio le occasioni negli ultimi metri, se analizziamo questa partita c’è grande rammarico. Non ricordo altri loro tiri in porta – ribadisce il difensore rosanero – penso che ci sia più rammarico nostro per non aver sfruttato le occasioni avute. Dobbiamo cercare di lavorarci sopra, perché la Turris non è la prima e non sarà l’ultima squadra a venire qua a giocare così. Noi produciamo una mole di gioco importante, cerchiamo di tenere il possesso e creiamo palle gol, col lavoro dobbiamo cercare di migliorare per sfruttarle. Quando capitano le occasioni, devi far gol».