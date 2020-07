L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’allarme lanciato dalla nave Ocean Viking. Sommosse e tensione altissima tra i 180 migranti soccorsi che si trovano a bordo della nave. La nave, da oltre una settimana al largo di Lampedusa, ha informato le autorità italiane della dichiarazione dello stato d’emergenza alle 15:25 di ieri. Il direttore operativo di

Sos Méditerranée Frédéric Penard accusa: «Siamo lasciati soli in un limbo senza alcuna indicazione di un porto di sbarco. Abbiamo inviato ben sette

richieste alle autorità marittime italiane e maltesi: finora non abbiamo ricevuto risposte tranne due, negative. I sopravvissuti hanno detto alle nostre squadre di soccorso di aver trascorso da due a cinque giorni in mare prima di essere salvati dalla Ocean Viking. Ciò significa che alcuni dei 180 sopravvissuti sono in condizioni precarie da più di 8 giorni. Questa condizione è inaccettabile».