L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sui migranti sbarcati a Lampedusa. Potrebbero arrivare nella giornata di oggi a Pozzallo. Ieri pomeriggio, intanto, è stato concluso, nei locali dell’hotspot, il processo di sanificazione ritenuto necessario dopo la partenza degli ultimi ospiti. «Le strutture di Lampedusa e di Porto Empedocle sono sature – commenta Ammatuna – non rimane altro che cercare una collocazione fuori da questi due centri. Il nostro hotspot è vuoto ed abbiamo provveduto a sanificarlo. Mi chiedo, però, come mai non si pensa di trasferirli nella nave che si trova al largo di Palermo. E lì ce ne sono di posti. Considerazione che, al momento, non trova risposta. Nell’eventualità di nuovi arrivi chiediamo che ogni operazione venga eseguita nella massima sicurezza. L’ipotesi di scegliere Pozzallo è legata al fatto che ancora non è stata conclusa la procedura per l’individuazione di una nave da posizionare nel mare antistante la parte sud dell’isola. Oltre ad accogliere coloro i quali fuggono da guerre e povertà, m sento in obbligo di tutelare la salute dei miei concittadini, compito al quale non verrò meno».