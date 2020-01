L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle prestazioni di Ricciardo, che non segna su azione dal 3 novembre e da allora ha timbrato il cartellino solo contro il Castrovillari. Proverà a sbloccarsi nuovamente lontano dalle mura amiche. A quasi un mese dalla sua ultima esultanza e a più di due mesi dalla sua ultima marcatura su azione, Ricciardo ha oggi una chance colossale: quella di porre fine al proprio digiuno realizzativo contro la peggior difesa del Girone I, quella del San Tommaso. La sua astinenza realizzativa non ha fatto altro che prolungarsi, almeno per quanto riguarda i gol su azione. L’ultima rete giunta senza rigori risale alla goleada inflitta al Corigliano, quel 6-0 con cui il Palermo celebrò la decima vittoria consecutiva in campionato e Ricciardo realizzò una doppietta. Al «Barbera» gli bastarono sette minuti per piegare la resistenza irpina. Per il Palermo è fondamentale ritrovare il capocannoniere.