L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla folla che ha popolato il centro di Palermo negli ultimi giorni.

Controlli inesistenti nelle vie del centro di Palermo nel sabato che precede il lockdown festivo. Nell’asse tra il Politeama, via Ruggero Settimo e piazza Verdi e via Maqueda sembra quasi che il vaccino per il Covid-19 sia già arrivato: il divieto di sostare nelle strade del salotto buono della città non è stato rispettato.





I giovani si riuniscono in gruppo creando assembramenti lungo il percorso e camminando senza mascherina o più spesso con il dispositivo di protezione abbassato sotto il naso.