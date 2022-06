L’argomento del giorno è sicuramente la cessione del Palermo al City Group. Ne parla anche “Gazzetta.it” il quale scrive che la strada è ormai tracciata e l’incontro di ieri ne è l’ulteriore conferma.

La trattativa per la cessione del Palermo al City Football Group viaggia spedita. Il confronto avvenuto in un hotel di Milano tra il presidente Dario Mirri e Giovanni Gardini, il delegato della holding dello sceicco Mansour, ha fatto seguito a quelli avvenuti il giorno dopo la promozione in Serie B con altri emissari del City arrivati a Palermo ed è servito per delineare ulteriore dettagli dell’operazione.

L’accordo è in dirittura d’arrivo, ci sarebbe anche un giorno “X” e la data potrebbe essere indicativamente quella del 1 luglio. Perché c’è ancora un iter burocratico da seguire ed è il motivo per cui sono previsti in agenda altri incontri, uno già la prossima settimana. La lettera d’intenti c’è, mancano gli ultimi passaggi per il closing. Nel frattempo, verranno affrontati anche aspetti di natura operativa per l’approccio alla nuova stagione, come la definizione del budget. Perché, da quello che filtra, il Palermo targato City (nel quale Mirri manterrà una quotata di minoranza e un ruolo) potrebbe iniziare la sua avventura con una stagione di transizione per poi preparare il grande salto in Serie A dall’anno successivo.