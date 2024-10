Gazzetta di Reggio: “Saranno 200 i tifosi reggiani al Barbera”

L’edizione odierna de “La Gazzetta di Reggio” si sofferma sui 200 tifosi della Reggiana presenti sabato al Barbera.

Saranno circa duecento i tifosi granata che sabato saranno presenti sugli spalti dello stadio “Renzo Barbera” di Palermo.

La prevendita dei biglietti per il match si concluderà venerdì alle ore 19 e nel frattempo è stata aperta la possibilità di acquistare i biglietti per la partita di martedì 29 ottobre al “Città del Tricolore” contro il Cosenza di Max Alvini.

La Reggiana è al lavoro per preparare la trasferta in Sicilia e i ragazzi del mister Viali hanno lavorato ieri mattina sul campo del centro sportivo “Villa Granata” e continueranno il programma di allenamenti mattutino fino alla rifinitura di venerdì, che anticiperà il trasferimento a Palermo in programma nel pomeriggio.

L’allenamento di domani e la rifinitura di venerdì si svolgeranno a porte chiuse. Il tecnico Viali non potrà disporre del difensore Rozzio e dell’attaccante Gondo mentre confida di poter recuperare il centrocampista Reinhart e il difensore Sampirisi.