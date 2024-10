Di Francesco: «Ringraziamo i tifosi per l’affetto. Vogliamo tornare a vincere al Barbera»

L’attaccante del Palermo Federico Di Francesco ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club rilasciando le seguenti parole:

«Dobbiamo ringraziare i tifosi che ci sono sempre in tutte le parti d’Italia, percepiamo la voglia che c’è di seguirci e darci affetto. Sabato torniamo al Barbera e vogliamo invertire il trend casalingo e conquistare la prima vittoria senza avere ansia ed essere lucidi e determinati, vogliamo tornare a gioire contro i nostri tifosi. La Reggiana ha entusiasmo, ci vorrà un gran Palermo per vincere questa partita. Assist? C’è sempre la volontà di aiutare la squadra e migliorarmi. Per me la cosa più importante è il risultato finale della squadra, dobbiamo mantenere il focus su quello. Sono felice di giocare qui e di indossare questa maglia, qui c’è una piazza importante che trasmette passione. Voglio togliermi delle soddisfazioni con questa maglia e insieme ai miei compagni».