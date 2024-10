Di Francesco: «Seguiamo le idee di Dionisi. Classifica? L’importante è non perdere terreno»

L’attaccante del Palermo Federico Di Francesco ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club rilasciando le seguenti parole:

«Ogni giorno lavoriamo insieme all’allenatore per mettere in pratica le sue idee, che abbiamo accolto con entusiasmo fin dall’inizio. Ogni giorno cerchiamo di seguirlo, ci impegniamo a fondo e da parte nostra c’è sempre la volontà di seguirlo e migliorare. L’importante è non perdere terreno e cercare nelle prossime partite di avvicinarci alle prime posizioni. Questo è fondamentale se vogliamo competere per le posizioni di vertice del campionato. Dobbiamo fare uno switch in tal senso e da parte nostra c’è tutta la volontà di farlo».