L’edizione odierna de “La Gazzetta di Modena” si sofferma sulla polemica della Curva Montagnani.

Sabato 1 ottobre 2022, allo Stadio Alberto Braglia, è andata di scena la gara tra Modena-Reggina, valida per la 7′ giornata del campionato di Serie B. Al termine di un match tiratissimo, a spuntarla è stata la squadra di Tesser, grazie all’incornata vincente di Diaw. A far discutere, però, sono stati alcuni striscioni esposti dalla Curva Montagnani.

Pochi istanti prima che la squadra di casa trovasse il gol, i tifosi romagnoli si sono resi protagonisti in negativo di un gesto che sta facendo molto discutere sul web e non solo. Due striscioni in particolare sono finiti al centro della critica. Il primo riportava l’omonima frase: “Info centro per l’impiego, via Delle Costellazioni 180“. Il secondo riportava tre semplici lettere: “R(d)C“, il gioco di consonanti tra la vecchia sigla delle targhe che indicava Reggio Calabria e l’abbreviazione di “Reddito di Cittadinanza” è chiaro.