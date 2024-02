Gazzetta dello Sport: “Zeman, operazione riuscita ma niente panchina. Il Pescara valuta un’alternativa”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma su Zdenek Zeman e l’operazione perfettamente riuscita con il Pescara che adesso dovrà trovare un sostituto.

Intervento lungo e complesso, è perfettamente riuscito. Con l’applicazione di quattro stent – uno carotideo e tre coronarici – da parte dell’equipe della clinica Pierangeli, composta dai dottori Guarracini, Salute e D’Orazio. Zdenek Zeman sta bene e tra pochi giorni potrà tornare a casa. I tempi di recupero per poterlo rivedere al lavoro, però, vanno dai quattro ai sei mesi. Troppi per portare a termine la stagione corrente sulla panchina del Pescara. Sicuramente il boemo non avrà, per il periodo post operatorio, l’idoneità sportiva obbligatoria. Questo significa che il tecnico non potrebbe dirigere gli allenamenti e nemmeno andare in panchina.

Le scelte Il Pescara riflette quindi sul futuro e muove i primi passi per un eventuale «dopo Zeman». Il d.s. Daniele Delli Carri nei giorni precedenti l’intervento aveva ribadito la fiducia totale nel tecnico e nel suo staff, nonostante le tre sconfitte consecutive e il momento delicato del boemo. Ci sono stati contatti con Silvio Baldini, tecnico da sempre gradito a Delli Carri. Le parti sono arrivate ad una proposta concreta: 4 mesi di contratto per lui e un solo collaboratore.

Tra il Pescara e Baldini però è spuntato un terzo incomodo: il Crotone, che ha esonerato Zauli e puntato subito sul tecnico di Massa, che oggi raggiunge la Calabria per trovare l’accordo. Il Pescara quindi attende alla finestra e riflette sulle altre possibilità. Nel frattempo così si parla di Delio Rossi, che ha però smentito contatti con il club. Il presidente Daniele Sebastiani avrebbe avuto anche un colloquio con Roberto Stellone, pescarese d’adozione, che chiederebbe però un contratto anche per la prossima stagione: proposta che al momento non viene presa in considerazione. Quindi per ora va avanti Bucaro.