L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul derby Palermo-Catania.

Boscaglia lavora dentro un bunker, anche se è scontato che dovrà fare ancora a meno di Luperini, Lancini, Santana, Somma e Marong.





La sensazione è che per il derby si riparta dalla stessa formazione di mercoledì con alcune varianti: Palazzi tornerà in mezzo al campo, anche per la squalifica di Broh, mentre Corrado sostituirà Crivello, anche lui fermato dal giudice sportivo. L’altro dubbio riguarda il ruolo di centrale difensivo accanto a Marconi, per il quale sarà ballottaggio tra Accardi e Peretti.