L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” esalta le prestazioni di Ferdinando Sforzini, attaccante del Palermo. Con l’FC Messina una doppietta che ha dato vigore alla classifica. Una rinascita che ha avuto anche un prezzo da pagare: il rigore fallito col Troina e due chiare occasioni gettate alle ortiche con San Tommaso e Roccella. In assenza di Ricciardo, Sforzini si è preso sulle spalle l’attacco senza lesinare impegno. “Nando Gol” si è ripreso la scena con tre gol pesantissimi da titolare che con i due realizzati entrando dalla panchina con Cittanovese e Corigliano fanno 5 reti complessive. Vorrebbe lasciare il segno sulla promozione in C, magari provando a entrare nella storia come illustri predecessori. Le sue movenze ricordano Toni e Gilardino, due rapaci d’area come pochi. Dopo Santana è il giocatore con più storia nelle gambe e, pian piano, la sta facendo valere.